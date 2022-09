* Alexandru Matel a debutat, ieri, in primul eșalon judetean prahovean! Jucatorul de 32 de ani, liber de contract, a semnat cu Atletic United Ploiești și a bifat deplasarea de la Varbilau, unde echipa lui Cristi Burlacu s-a impus cu 3-1. Fost internațional, cu 17 meciuri sub tricolor, și nu mai puțin de 8 trofee in cariera ( doua in Romania, cu Astra, respectiv 6 in Croația, in tricoul celor de la Dinamo Zagreb), Mațel nu mai jucase din 2021 vreun meci oficial, ultima sa prezența in fotbalul ”mare” fiind pentru Hermanstadt, in 2021. Acesta a luat decizia de a se dedica afacerilor, dar a acceptat…