Stiri pe aceeasi tema

- Procesul in care este judecat Bela Kovacs, fost europarlamentar si membru al partidului radical Jobbik, pentru acuzatii de spionaj impotriva institutiilor Uniunii Europene, fals in documente si frauda financiara, a inceput marti, la Budapesta, in spatele usilor inchise, relateaza MTI. Fostul politician…

- "Acum nu avem nicio comunicare oficiala din partea autoritatilor ruse. Am incercat sa obtinem de la ambasadorul rus o anumita clarificare, toata lumea merge doar pe ceea ce s-a prezentat in media. Pana acum nu am avut niciun fel de solicitare, nici din partea Rusiei, nici din partea familiei, de…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca autoritatile romane au incercat sa obtina clarificari din partea Rusiei despre tanara arestata in Rusia pentru spionaj in favoarea Romaniei, dar ca pina acum nu au primit "nicio comunicare oficiala". Melescanu a mai spus ca Ministerul Afacerilor…

- Moldoveanca Carina Turcan, cu cetatenie romana si rusa, membra in consiliul de administratie al companiei energetice de stat ruse InterRao, arestata pe 15 iunie pentru spionaj, este suspectata ca transmite informatii Romaniei si, eventual, Statelor Unite despre livrarile de energie ale Rusiei catre…

- Moldoveanca Carina Turkan, cu cetatenie romana si rusa, membra in consiliul de administratie al companiei energetice de stat ruse InterRao, arestata pe 15 iunie pentru spionaj, este suspectata ca transmite informatii Romaniei si, eventual, Statelor Unite despre livrarile de energie ale Rusiei catre…

- Un fost ofiter al Agentiei de Informatii pentru Aparare a SUA a fost arestat la sfarsitul saptamanii trecute pentru spionaj in favoarea Chinei, informeaza Reuters. Biroul Federal de Investigatii (FBI) l-a retinut sambata pe Ron Rockwell Hansen, in varsta de 58 de ani, care se indrepta spre aeroportul…

- Un fost ofiter al Agentiei de Informatii pentru Aparare a SUA a fost arestat la sfarsitul saptamanii trecute pentru spionaj in favoarea Chinei, informeaza Reuters. Biroul Federal de Investigatii (FBI) l-a retinut sambata pe Ron Rockwell Hansen, in varsta de 58 de ani, care se indrepta…

- Curtea de Apel Regionala din Budapesta va incepe in iulie audierile in cazul europarlamentarului independent Bela Kovacs, fost membru al partidului nationalist radical ungar Jobbik, care a fost acuzat de spionare a institutiilor Uniunii Europene, prejudicii provocate bugetului de stat si utilizare…