- Mohammad Ibrahim Bazzi, aflat pe lista celor mai cautați teroriști din lume, a fost prins vineri la București. Barbatul cu dubla cetațenie, libaneza și belgiana, era unul dintre finanțatorii cheie ai gruparii teroriste Hezbollah. Bazzi era un ”terorist global” Bazzi era catalogat drept ”terorist global”…

- Capitala Culturala a Timișoarei a oferit Universitații de Vest Timișoara posibilitatea discutarii modalitaților de intarire a colaborarii cu invațamantul superior din Statele Unite ale Americii. Ambasadoarea SUA la București s-a aflat la UVT. Contactele diplomației culturale și educaționale dintre UVT…

- Nationala de rugby a Romaniei s-a reunit in primul stagiu de pregatire din 2023. Staff-ul tehnic condus de Eugen Apjok a selectionat pentru acest cantonament 35 de jucatori, toti evoluand in campionatul intern. Singurul jucator din afara Romaniei este Robert Irimescu, legitimat la un club din Statele…

- Marius Lazar, liderul motociclistlor romani ai filialei Hell's Angels, care era urmarit international, a fost prins miercuri, a anuntat Politia Capitalei. El a fost acuzat ca face parte dintr-o grupare internationala de traficanti de droguri si ca ar fi negociat uciderea a doi rivali. Conform sursei…

- Ambasada Statelor Unite la București anunța ca studenții din Romania pot obține vize SUA chiar fara a susține un interviu. Aceasta posibilitate este prezentata de Ambasada SUA la data de 28 decembrie 2022. „Calatoriile se numara printre dorintele pe care vrei sa ti le indeplinesti anul viitor? Daca…

- Peste 1,500 de militari și 120 de mijloace tehnice participa joi, 1 decembrie, la Parada militara de la București organizata cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, potrivit News.ro și Radiomoldova. De asemenea, la Parada militara vor defila și militarii Republicii Moldova, pe langa cei din Belgia,…

- Pentru a sarbatori Marea Unire de la 1918, in Capitala si in marile orase din tara se organizeaza parade militare si alte ceremonii, printre care si depuneri de coroane pentru soldatii care au murit in lupta pentru unirea provinciilor istorice romanesti. Parada a inceput la ora 11.00, in Piata Arcului…

- Militarii romani vor defila cu cele mai noi arme la parada dedicata Zilei Naționale, cele mai noi dintre acestea fiind arme americane. Cele mai spectaculoase demonstrații militare se vor desfașura la București și la Alba Iulia. Parada de la București incepe la ora 11 iar cea de la Alba Iulia incepe…