Un fan brazilian i-a lăsat toată averea fotbalistului Neymar Un brazilian, fan infocat al fotbalistului Neymar, i-a lasat, prin testament, starului multimilionar toata averea sa. Sa lasi tot ce ai unui jucator de fotbal nu ar insemna pentru toata lumea o cauza buna, dar fanul brazilian nu putea sa se gandeasca la un destinatar mai merituos pentru bunurile sale materiale decat Neymar Jr, relateaza […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

