- „Dupa discutii cu mai multi colegi din Parlamentul European, voi depune la inceputul sesiunii de toamna a Parlamentului European o solicitare de excludere a PSD-ului din Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European. Voi inainta conducerii Grupului un dosar complet…

- Europarlamentarul belgian Guy Verhofstadt, liderul Grupului ALDE din Parlamentul European, considera ca Europa are nevoie de 'propriul anchetator (Robert) Mueller' pentru a investiga amploarea campaniilor de dezinformare duse de Rusia si alte atacuri la adresa democratiilor europene, informeaza publicatia…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan o critica vehement pe Gabriel Firea, dupa ce Primaria Capitalei n-a autorizat mitingul de protest al romanilor din diaspora programat la inceputul lunii august in Piata Victoriei. „Acest atac la adresa romanilor din Diaspora nu este primul si probabil nici ultimul“,…

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan a criticat aspru decizia PSD de a organiza un miting. Iata ce a scris el pe Facebook: "Mitingul PSD, probabil ultimul care se va mai organiza in Romania in felul acesta, ar trebui sa aiba fie urmat de o avalansa de dosare penale. Am putea spune fara sa gresim ca…