Un eurodeputat ungar al partidului premierului Viktor Orban a recunoscut marti ca demisia sa din Parlamentul European a avut legatura cu participarea la o petrecere clandestina la Bruxelles, despre care media au relatat ca a fost o "orgie", incalcand restrictiile anti-COVID aflate in vigoare, relateaza AFP. In afara de nerespectarea masurilor legate de pandemie, Jozsef Szajer, in varsta de 59 de ani, este acuzat si de incalcarea legislatiei privind drogurile. El da asigurari insa intr-un comunicat ca nu a consumat droguri, dar recunoaste ca la fata locului politia a gasit pastile de ecstasy. Acest…