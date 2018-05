Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de lupta rusesc de tip SU-30SM s-a prabusit joi in Marea Mediterana dupa ce a decolat de la o baza din Siria, iar cei doi piloti si-au pierdut viata, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de agentiile de stiri ruse, relateaza AFP si Reuters, conform agerpres.ro. "Un avion SU-30SM…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat, luni, ca Rusia nu a decis inca daca va livra sisteme de rachete S-300 catre Siria, dar ca nu ar face un secret daca ar lua o astfel de hotarare, a anuntat agentia de presa ITAR-TASS, citata de Reuters.Potrivit ziarului rus Kommersant, care…

- Rusia a propus un proiect de rezolutie in Consiliul de Securitate al ONU in care cere condamnarea 'agresiunii impotriva Republicii Arabe Siriene de catre SUA si aliatii lor cu incalcarea dreptului international si a Cartei ONU', transmit Reuters si AFP, conform agerpres.ro. O reuniune de urgenta…

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters.Toate persoanele aflate la bord - 26 de pasageri si sase membri ai echipajului - si-au pierdut viata in accident, a indicat…

