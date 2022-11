Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter care facea un zbor de antrenament a aterizat fortat, vineri, pe un camp de langa Timisoara, din cauza vremii. La aterizare, deoarece solul a fost moale, aparatul de zbor s-a rasturnat. Cele doua persoane aflate la bord, un instructor si elevul sau, nu au fost ranite, noteaza news.ro.…

- Un elicopter care facea un zbor de antrenament a aterizat fortat, vineri, pe un camp din județul Timiș. La momentul aterizarii, s-a rasturnat și a fost avariat. Cele doua persoane aflate la bord, un instructor si elevul sau, nu au fost ranite in urma impactului, potrivit News.ro. Elicopterul a decolat…

- Johan Hamel, care fusese al 4-lea oficial la Real Madrid - Celtic (5-1), in Champions League, a decedat in urma unui atac vascular cerebral. Avea 42 de ani. Presiunea la care sunt supuși arbitrii lasa urme adanci. In primavara, pe 27 martie, Ovidiu Hațegan, 41 de ani, suferea un infarct și era operat…

- O tragedie a avut loc la ieșirea din Timișoara. Un barbat de 63 de ani și-a pierdut viața dupa ce a incercat sa traverseze neregulamentar pe un drum cu 4 benzi.In aceasta zona nu exista treceri de pietoni, iar șoseaua nu era luminata suficient. Șoferul nu l-a vazut din timp pe barbat și l-a lovit in…

- Un tanar, in varsta de 23 de ani, a condus un autoturism pe DJ 592 dinspre Timișoara spre Moșnița Noua, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu rondoul din sensul giratoriu și s-a rasturnat. In urma impactului, o tanara de 16 ani, pasagera in autoturism, a fost ranita și transportata la spital.…

- Pentru salvarea barbatului in varsta de 37 de ani, de profesie muncitor, a fost solicitat elicopterul SMURD, relateaza Arad Online.Potrivit sursei citate, echipajul SMURD i-a acordat primul ajutor barbatului, oprindu-i hemoragia, iar un alt echipaj de pompieri, solicitat la fața locului a reușit sa…

- O explozie s-a produs, miercuri dupa-amiaza, la bordul unei nave de pe șantierul naval Orșova. Trei oameni au suferit arsuri. Poliția Orșova a fost sesizata de un reprezentant al Șantierului Naval Orșova ca s-a produs o explozie in șantier, la bordul unei nave aflate in construcție, iar trei persoane,…

- Un adolescent de 16 ani s-a rasturnat cu masina primita de la mama sa, dupa ce a fost urmarit de polițiști. Tanarul vitezoman a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor. Un tanar de 16 ani, din localitatea Huedin (județul Cluj) a fost protagonistul unei urmariri ca in filme și a unui accident,…