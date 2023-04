Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au surprins momentul in care un elev de clasa a VII-a a condus autobuzul școlar in siguranța dupa ce șoferul a suferit o urgența medicala in Warren, Michigan. Inregistrarea video publicata de Warren Consolidated Schools arata cum șoferul autobuzului a…

- Un elev american in varsta de 13 ani, pasager intr-un autobuz plin cu elevi, a reusit sa evite un accident ce putea fi dramatic, oprind vehiculul a carui soferita a lesinat la volan, scrie presa locala, relateaza AFP. Micul Dillon Reeves "a tasnit din scaun, si-a aruncat ghiozdanul, a fugit in partea…

- „Colegul nostru, plutonierul adjutant șef Stoica Elvis, a demonstrat inca odata ca pompierii sunt eroi și in timpul liber. In aceasta dimineața, cand se deplasa cu mașina dinspre Campulung spre Mioveni, alaturi de soția și fiica sa care urma sa susțina simularea evaluarii naționale la clasa a VIII-a,…

- Trei pompieri din cadrul Detasamentului Piatra-Neamt au salvat viata unui bebelus care se inecase cu o bucata de mar. Familia copilului locuieste in apropierea unitatii, iar tatal a venit la poarta detasamentului pentru a cere sprijinul pompierilor. „Fara sa stea prea mult pe ganduri, trei pompieri…