Opera Nationala Romana din Iasi programeaza maine o noua reprezentatie a indragitei opere "Don Giovanni", de Wolfgang Amadeus Mozart. Spectacolul va fi coordonat de un dirijor austriac de origine chineza, Jin Wang, care a condus pana acum peste 600 de evenimente muzicale. Beneficiind de indrumarea maestrilor Leonard Bernstein si Zubin Mehta, Wang a castigat opt competitii internationale de prestigiu. El este si compozitor si a fost profesor la Stockholm Royal Academy of Music si director general muzical in Germania, la Mainfranken Theater Wurzburg. In rolul principal al spectacolului de maine,…