Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea anti-coronavirus va deveni, din 15 august, obligatorie pentru personalul medical din Ungaria. Decizia a fost adoptata intr-o ordonanța adoptata de guvern. Cei care lucreaza in domeniul sanatatii vor avea la dispozitie 15 zile pentru a incepe vaccinarea, a declarat Agnes Galgoczi, seful Departamentului…

- Polițiștii anticorupție din Giurgiu au reținut un agent al Penitenciarului Giurgiu, care este cercetat pentru 43 de acte de corupție, in urma carora a incasat sume de bani și foloase necuvenite ce se apropie de 50.000 de lei. Printre acuzațiile ce i se aduc agentului se numara și introducerea de droguri…

- O fetita de doi ani din localitatea Ivesti a fost gasita, joi, in stop cardiac la domiciliu de catre personalul medical si, in pofida manevrelor de resuscitare, a decedat, informeaza purtatorul de cuvant al Seviciului de Ambulanta Judetean Galati, Mihai Polinschi. Incidentul a fost anuntat la 112 de…

- Șapte spitale din Romania au primit roboți pentru a dezinfecta camerele pacienților și a opri raspandirea infecției cu coronavirus. Robotii sunt donați de Comisia Europeana și pot fi folosiți cu ajutorul unei aplicații mobile. In spitale București, Constanța și Oradea au ajuns 7 roboți care dezinfecteaza…

- Un detinut a murit, sambata, la Penitenciarul Gherla, el fiind in evidenta cabinetului medical al unitatii cu o serie de afectiuni, sub tratament, potrivit Agerpres. "Va informam ca, in data de 19.06.2021, in jurul orei 7,30, cu ocazia efectuarii apelului de dimineata, personalul Penitenciarului…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 7:30, cu ocazia efectuarii apelului de dimineața, personalul Penitenciarului Gherla a constatat ca o persoana privata de libertate nu prezinta semne vitale. De indata, a fost alertat personalul medical propriu, concomitent cu solicitarea, prin apel 112, a sprijinului…

- Un detinut din Penitenciarul Vaslui s-a spanzurat in aceasta dimineața, in incinta unitații, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Incidentul a fost anuntat la numarul...

- Guvernul britanic are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat duminica secretarul de stat pentru vaccinarea anti-COVID-19, Nadhim Zahawi, transmite agenția Reuters, citata de…