Deținutul a incercat, in data de 23.12.2021, sa-l injunghie pe șeful de secție cu un cuțit improvizat și un ciob provenit de la o oglinda. Acesta este condamnat la o pedeapsa de 7 ani și 3 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata, fiind clasificat in categoria deținuților care prezinta risc pentru siguranța penitenciarului.Tentativa de omor a fost premeditataDeținutul a batut insistent in ușa camerei de deținere pe motiv ca dorește sa se mute la o alta camera de deținere. In momentul in care a fost deschisa ușa de la camera de deținere, de catre supraveghetorul de…