Un cutremur a zguduit Insula Lefkada.Nu au fost raportate victime Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 pe Richter s-a produs marți dimineața, 30 august, in regiunea marii de langa insula Lefkada, cu puțin inainte de ora 7.Potrivit Institutului Geodinamic al Observatorului Național din Atena, epicentrul a fost situat in mare, la 8 km vest-sud-vest de satul Vassiliki din Lefkada. Presa a relatat ca seismul a

