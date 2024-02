Un curier a furat un bulldog francez de la o clientă In statul Florida, un curier in virsta de 34 de ani a fost arestat dupa ce a furat un bulldog francez de la o clienta, fara sa știe ca a fost observat de vecini. Raynier Revilla, angajat al unei companii de curierat, a livrat un pachet la o casa privata, unde locuia o femeie impreuna cu bulldogul ei pe nume Cali. Proprietara l-a lasat pe Cali in curte inainte de sosirea curierului, dar cind a i Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Menajera care a furat o bijuterie din casa in care lucra susține ca ea este cea care treebuie sa primeasca daune. De ce o acuza pe proprietara carei și cum s-a rasturnat situația. Postarea ei i-a facut pe mulți sa se intrebe daca povestea este reala.

- Un barbat din Drobeta-Turnu Severin este acuzat ca a furat mai multe caserolele cu sarmale și piftie de pe un pervaz. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere, individul apare cu o geaca pusa pe cap, ca sa nu i se vada fata. S-a apropiat de geamul de la parter, unde erau lasate la racit mai…

- Caz șocant in Italia. O romanca este acuzata ca a furat peste 300.000 euro din casa unei femei, pe care o ingrijea. Aceasta ar fi plecat cu suma exorbitanta din casa ei, iar mai apoi a fost de negasit. Aceasta a ajuns, in cele din urma, in instanța și avocatul ei a facut dezvaluiri surprinzatoare.

- O tanara a fost reținuta dupa ce a furat un plic cu bani dintr-o farmacie. Poliția a prins-o cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, scrie BizBrașov. Pagubita intrase intr-o farmacie din Fagaraș sa cumpere medicamente. A platit și a plecat, dar a uitat plicul in care ținea banii…

- O tanara de 22 de ani din județul Sibiu a ajuns dupa gratii pentru ca a furat un plic cu bani dintr-o farmacie. Hoața ar fi gasit plicul sub tejghea, l-a luat și a plecat, scrie BizBrașov. Clienta care il pierduse s-a intors și, cand a vazut ca plicul a disparut, a anunțat poliția. Imaginile surprinse…

- Un inel cu diamante, in valoare de 750.000 de euro, a disparut dintr-o camera a hotelului Ritz din Paris, in timp ce proprietara era la cumparaturi. Inelul a fost gasit dupa trei zile intr-un loc total neasteptat, scrie News.ro. Vineri dupa-amiaza, o femeie din Malaezia, cazata la Ritz, a mers la politie…

- O femeie care a furat cardul bancar al unei prietene in mai multe randuri, a furat mii de euro de pe el și a pus cardul la loc, a fost condamnata la Cluj la inchisoare – cu suspendare. Procurorii au atacat sentința, cerand majorarea pedepsei, fapt care s-a intamplat in apel, in urma cu cateva [...]…

- Doi tineri din Targu Mureș, banuiți pentru furt din locuința, au fost reținuți in urma a doua mandate de percheziție a locuințelor, dupa ce polițiștii mureșeni au fost alertați de faptul ca doi indivizi ar fi patruns intr-o locuința din municipiu de unde ar fi sustras mai multe aparate tehnice, calculatoare,…