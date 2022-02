Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Federației Romane de Fotbal cauta un nou selecționer dupa ce contractul lui Mirel Radoi s-a incheiat la data de 30 noiembrie. Mihai Stoichița a directorul tehnic al FRF, a anunțat ca urmeaza a avea loc o noua intalnire cu Ladislau Boloni (68 de ani). Acesta este liber de contract din mai,…

- Alexandru Arșinel a marturisit ca nu se simte bine dupa cea de-a doua operație la inima pe care a avut-o recent. Actorul urmeaza un tratament de recuperare la domiciliu, anunța playtech.ro . Anul 2021 a fost unul foarte greu pentru marele actor. Alexandru Arșinel a facut COVID-19, deși era vaccinat…

- Autoritațile au transmis unele precizari despre incidentul in care doi turiști ucrainei ar fi fost atacați de o ursoaica in zona Castelului Peleș din Sinaia. ISU susține ca apelul la 112 a fost facut inițial de un prieten al celor doi și ulterior de la unul dintre turiști, care facea referire „la doua…

- AGLOMERAȚIE pe șosele, POLIȚIA este in strada, DN 71 Sinaia – Targoviște – București și DN 72A – Targoviște, RUTE ALTERNATIVE LA DN 1 BRAȘOV - BUCUREȘTI The post AGLOMERAȚIE pe șosele, POLIȚIA este in strada, DN 71 Sinaia – Targoviște – București și DN 72A – Targoviște, RUTE ALTERNATIVE LA DN 1 BRAȘOV…

- Valorile de trafic au crescut, miercuri, pe Valea Prahovei, iar pe alocuri se circula in coloana, in special intre statiunile Predeal si Azuga pe sensul Brasov catre Bucuresti al DN 1, anunta Centrul Infotrafic din IGPR. Traficul se desfașoara in condiții normale pe raza celorlalte stațiuni montane…

- Cei 46 de cetateni romani si 24 de cetateni straini repatriati din Africa de Sud au fost testați negativ pentru COVID-19. Anunțul a fost facut de șeful DSU, Raed Arafat. „In avion aveam cetateni romani, o parte era echipa de la Baia Mare, o parte erau cetateni romani din zona Bucuresti, Ilfov, Calarasi,…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, duminica, de 2,04 cazuri la mia de locuitori, comparativ cu 2,26, in urma cu o zi, a anunțat Directia de Sanatate Publica, Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe data de 22 octombrie – 16,54 cazuri…

- Trafic infernal, sambata la pranz, pe DN 1 spre stațiunile de pe Valea Prahovei, unde mulți romani iși vor petrece minivacanța de 1 decembrie. Anul acesta, bugetarii beneficiaza de o minivacanța de 5 zile. Angajații instituțiilor și autoritaților publice vor avea liber de luni, pana miercuri. Daca punem,…