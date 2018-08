Stiri pe aceeasi tema

- Artistul, in varsta de 23 de ani, este o figura cunoscuta a scenei muzicale trap underground din capitala Marii Britanii, scrie antena3.ro. Citeste si Un barbat a fost injunghiat intr-o piata din Ploiesti. Agresorul a fost prins Poliția a declarat ca trateaza incidentul drept „o reglare…

- Tragedie in lumea muzicii! Rapperul Incognito (23 de ani), membrul formației Moscow 17, a fost a murit dupa ce a fost injunghiat. Crima a avut loc in sudul Londrei. Alte doua persoane au fost ranite in același incident. Incognito, pe numele sau real Sidique Kamara, in varsta de 23 de ani, era o figura…

- Un britanic a fost gasit vinovat, miercuri, pentru un complot ce viza asasinarea sefei guvernului de la Londra, Theresa May, transmite Reuters. Naa'imur Rahman, 20 de ani, din nordul Londrei, a fost condamnat de instanta pentru pregatirea comiterii unor acte de terorism. Rahman planuia sa detoneze…

- Proiectul premierului britanic, Theresa May, de a pastra o relatie economica stransa cu UE dupa Brexit "va ucide probabil" posibilitatea de a incheia un acord de liber schimb cu Statele Unite, a afirmat presedintele american, Donald Trump, citat de AFP. "Daca fac un astfel de acord, vom discuta cu Uniunea…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a acuzat miercuri Comisia Europeana ca pune in joc siguranta cetatenilor europeni prin "dogmatism", dorind sa excluda Regatul Unit din proiecte-cheie de securitate si aparare, informeaza France Presse, conform Agerpres.Davis a criticat in special…

- O romanca a avut parte de o moarte infioratoare in timp ce era in Marea Britanie la munca. Ea a fost ucisa cu bestialitate de iubitul sau intr-un apartament aflat intr-un cartier din nord-vestul Londrei. Criminalul a injughiat-o mortal de mai multe ori, iar polițiștii l-au arestat. El urmeaza sa fie…