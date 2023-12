Stiri pe aceeasi tema

- Ruptura dintre cei doi a avut loc in urma cu un an. Artista a avut timp de trei ani o relație cu Herve Camilleri, un barbat de origine franceza. Și-au unit destinele, insa au divorțat la doar un an și jumatate dupa ce au facut marele pas. Cunoscut sub pseudonimul DJ HMJ, Herve Camilleri nu este doar…

- Adolescentul a lovit cu cutitul cinci persoane, la scurt timp dupa inceperea orelor, intr-o scoala de la Jerez de la Frontera, in Andaluzia, a anuntat, la fata locului, un purtaror de cuvant al politiei.Adolescentul a venit la școala inarmat cu un cuțit cu care a atacat doi colegi și trei profesori…

- Atac sangeros intr-o scoala din Spania. Un adolescent a injunghiat mai multi profesori si eleviUn adolescent a injunghiat joi trei profesori si un elev intr-un liceu din Jerez de la Frontera, in sudul Spaniei, transmite Reuters dupa o informare din partea politiei., conform Agerpres. Mai multe…

- Adolescentul a venit, joi, la școala din localitatea spaniola Jerez de la Frontera inarmat cu un cuțit cu care a atacat doi colegi și trei profesori la prima ora de curs, informeaza ABC de Andalucia. „Tanarul de 14 ani a intrat in clasa in aceasta dimineața (n.r. - joi dimineața) inainte sa scoata un…

- Au fost momente de spaima intr-o unitate școlara din sudul Spaniei. Din primele informații, un minor a injunghiat mai multe persoane. Un adolescent a ranit trei profesori și un elev, a anunțat poliția, potrivit Reuters. Atacul sangeros a avut loc intr-un liceu din Jerez de la Frontera, in sudul Spaniei.…

- Marius Elisei a facut primele declarații despre iubita lui și relația lor. Nu i-a dezvaluit identitatea, insa a facut multe marturisiri despre femeia care acum il face fericit, dupa desparțirea de Oana Roman. Dupa ce ieri Marius Elisei a confirmat ca are o noua iubita, acesta a aparut seara in emisiunea…

- Daca in urma cu aproximativ o saptamana Ana Baniciu și Edy Kovacs și-au luat inima in dinți și și-au spus marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila, iar ca vedeta a oferit, in urma cu puțin timp, și primul interviu de cand a devenit oficial doamna Kovacs. Mai mult, artista de la noi a oferit și…