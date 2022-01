Un copil și patru adulți, accidentați de prelata unei terase ce s-a prăbușit peste ei Incident grav, duminica dupa-amiaza, la Sinaia. Un copil și 4 adulți au fost surprinși de prelata unei terase care s-a prabușit sub greutatea zapezii, conform Ziarul de Ploiești (foto). ISU Prahova anunța ca intervine in Sinaia pentru degajarea „unor elemente de construcție”. Prelata unei terase a cedat sub presiunea zapezii, cinci persoane fiind surprinse de aceasta. Conform reprezentanților ISU, este vorba despre 4 adulți și un copil. Doi dintre adulți și copilul au fost transportați la UPU Ploiești. The post Un copil și patru adulți, accidentați de prelata unei terase ce s-a prabușit peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

