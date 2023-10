Un copil ramas cu un inel pe deget a ajuns la spital. Pompierii au folosit o freza pentru pentru a-l taia Pompierii botoșaneni au fost solicitați sa intervina in sprijin la Unitatea de Primiri Urgențe a Secției de Pediatrie Botoșani pentru taierea unui inel de pe degetul inelar al unui copil. S-a intamplat in urma cu puțin timp iar pompierii ISU au intervenit de urgența. Baiatul, in varsta de 14 ani, nu a mai putut sa-si […] Citește Un copil ramas cu un inel pe deget a ajuns la spital. Pompierii au folosit o freza pentru pentru a-l taia in Botosani24.ro .