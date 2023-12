Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 3 decembrie a fost proclamata drept „Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați” de catre Adunarea Generala a ONU, in 1992, moment din care, anual, in data de 3 decembrie, comunitatea mondiala marcheaza aceasta zi importanta și plina de empatie, solidaritate și demnitate umana. Scopul…

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a transmis un mesaj emoționant persoanelor cu dizabilitați, despre care spune ca sunt acele persoane care ”spun „eu pot” atunci cand alții s-ar demoraliza, sunt cei care fac, atunci cand alții se dau batuți”. ”Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați,…

- Direcția de Asistența Sociala ii invita pe baimareni la targul caritabil din Parcul Mara, in perioada 5-29 decembrie, prin intermediul caruia pot fi susținute persoanele speciale din comunitatea noastra. ”Apel la solidaritate! Dragi baimareni și turiști care treceți prin municipiul Baia Mare in luna…

- Fundatia Health Action Overseas Romania HAO Romania , cu sprijinul Asociatiei Curcubeul Cunoasterii, a organizat la Casa de Cultura Municipala I. N. Roman din Medgidia o conferinta care a vizat prezentarea filmului documentar si a Ghidului de bune practici realizate in cadrul proiectului Servicii Integrate…

- Casa Naționala de Asigurari Sociale va prelua funcția de stabilire, plata și evidența a pensiilor, persoanelor care au ocupat functia de presedinte al Republicii Moldova. In prezent, normele legale nu stabilesc expres instituția care efectueaza stabilirea și plata pensiei persoanelor care au ocupat…

- Ministerul Educației nu are suficienți bani pentru plata salariilor angajaților din Educație și pentru funcționarea sistemului de invațamant, acesta este motivul invocat de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pentru care Guvernul a adoptatordonanța de urgența (OUG) „matura” care aduna banii,...

- Proiectul care prevede ca persoanele cu dizabilitați insoțite de caini ghid au acces neingradit in instituții, magazine, transport in comun sau taxi a fost adoptat cu unanimitate de voturi in Senat.

- De la 1 octombrie, copiii și adulții cu tulburari din spectrul autist vor beneficia de decontarea parțiala a tratamentelor, printr-un nou subprogram național de sanatate, in cadrul programului național de sanatate mintala, derulat de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS), conform unui anunț…