- Pe partia Parc din Vatra Dornei are loc, in perioada 28-30 ianuarie 2024, cea de-a treia tabara de schi dedicata persoanelor cu dizabilitați din sezonul 2023-2024. Tabara este organizata de Caiac SMile, in parteneriat cu Visit Vatra Dornei și Salvamont Vatra Dornei. Echipa asociației satmarene, ...

- ”Nu exista imposibil! Tabara de schi de la Cheile Gradistei organizata de Caiac SMile a avut peste 30 de participanti, persoane cu dizabilitati care au invatat sa schieze, sau au cunoscut bucuria senzatiei alunecatului pe zapada. Le multumesc lui Ionut Stancovici si Ana-Maria Branza Official pentru…

- Vom introduce turismul adaptiv in noua strategie de dezvoltare a turismului pentru a putea crea apoi programe dedicate incluziunii persoanelor cu dizabilitați, anunța ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, Radu Oprea, dupa ce a a participat la tabara de schi de la Cheile Gradiștei.„Nu…

- Indemnizatiile persoanelor cu dizabilitați se vor mari in 2024, susține premierul Ciolacu Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca indemnizatiile persoanelor cu handicap vor fi marite anul acesta, transmite Agerpres. Seful Guvernului a fost intrebat, la Realitatea Plus, daca anul acesta se vor mari…

- In municipiul Vatra Dornei se va desfașura in perioada 28-31 ianuarie o tabara de schi adaptata persoanelor cu dizabilitați. Aceasta este organizata de Asociația Club Sportiv Caiac Smile care nu se afla la prima isprava de acest gen. Inscrierile se pot face online cu ajutorul unui formular care se afla…

- Inca 40 de centre de zi cu componenta de ingrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilitați și persoane varstnice vor fi finanțate prin PNRR cu aproximativ 21 de milioane de euro, anunța, marți, Ministerul Muncii.

- Aproximativ 4,1% din populația Romaniei prezinta o dizabilitate, adica peste 899.000 de persoane. Dintre acestea 98,2% traiesc independent sau ingrijite de familii, iar 1,8%,16.155 persoane, sunt instituționalizate. In 2023, sprijinul financiar total acordat de stat pentru fiecare categorie de dizabilitate…

- Intr-un eveniment plin de emoție și solidaritate desfașurat astazi, 4 decembrie, echipa Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilitați „Sfantul Meletie” din Alba Iulia a marcat cu entuziasm și recunoștința Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați. In cadrul acestui eveniment, membrii…