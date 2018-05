Turma de vaci era in apropierea satului, intrucat cei doi o duceau catre casa, cand un urs l-a atacat "din senin" pe baiat. Acesta a scapat datorita interventiei cainilor si a tatalui sau, care au alungat animalul. Baiatul a fost dus la Spitalul Municipal din Odorheiu Secuiesc de catre primarul din comuna, fiind internat cu mai multe rani la un brat si un picior.

Presedintele Consiliului Judetean a mentionat ca duminica a mai fost un atac in comuna Carta, "in cealalta parte a judetului", ursul intrand in curtea unui fermier si ucigandu-i un vitel. Borboly Csaba a avertizat ca in perioada…