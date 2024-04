Ministerul Transporturilor precizeaza, marti, intr-un comunicat de presa, ca Romania a adaptat legislatia nationala la cea europeana, punand-o in acord cu directivele adoptate, insa in legatura cu incidentele din reteaua de transport cu metroul mai erau necesare precizari legislative. ”Aprobarea celui de al treilea pachet feroviar la nivelul Uniunii Europene a condus la adoptarea de acte normative interne de acelasi nivel primar. Astfel in cazul Romaniei a fost adoptata Legea nr.55/2006, care a transpus in ceea ce priveste siguranta feroviara, Directiva nr.49/2004. Ca o necesitate de reglementare…