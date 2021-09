Stiri pe aceeasi tema

- Grupul auto francez Renault SA intentioneaza sa elimine alte 2.000 de locuri de munca chiar daca va produce noua modele noi la uzinele din Franta, in conditiile in care proprietarul Dacia isi restructureaza operatiunile din Franta si trece la vehiculele electrice, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES…

- Piața mașinilor noi din UE a scazut în iulie și august, dar datorita unei primaveri foarte bune este pe plus la 11 luni, arata datele organizației ACEA. În doar doua țari piața a scazut în primele opt luni, iar în câteva avansul a fost de zeci de procente. În articol…

- Nvidia a solicitat miercuri acordul antitrust la Uniunii Europene pentru preluarea producatorului britanic de cipuri Arm, o tranzactie in valoare de 54 de miliarde de dolari, potrivit unui document depus la Comisia Europeana, fiind probabil ca autoritatile europene de reglementare sa exprime ingrijorari…

- Volkswagen, cel mai mare producator de automobile din Europa, si-a majorat tinta privind marja de profit, in urma profitului record obtinut in primul semestru al acestui an, care a depasit nivelul anterior pandemiei, transmite Reuters. In cadrul viziunii directorului general Herbert Diess…

- Primul Dialog Politic și Strategic Republica Moldova – Marea Britanie in configurația comerț s-a desfașurat la data de 23 iulie, in format de videoconferința. Acordul de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare intre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a intrat…

- In ciuda absentelor pe termen lung ale lui Lucas Hernandez si Alphonso Davies, Bayern Munchen nu vrea sa aduca pe Allianz Arena alti jucatori pe posturi defensive, scrie DPA. ''Nu vrem sa ne indreptam catre piata de transferuri in aceasta directie. In cazurile lui Hernandez si Davies, accidentarile…

- "Este ingrijorator faptul ca Iranul a ales escaladarea (...) cu experimente relevante pentru cercetarea armelor nucleare", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price.Iranul a inceput in februarie productia de uraniu metalic in scopuri de cercetare, un subiect sensibil deoarece…

- Capitanul echipei de fotbal a Frantei, Hugo Lloris, si-a exprimat regretul pentru faptul ca "Les Bleus" au condus cu 3-1, dar au sfarsit prin a fi eliminati de Elvetia in optimile de finala ale EURO 2020, luni seara, pe Arena Nationala din Bucuresti. "Este dureros. Cu atat mai mult, dupa o sedinta de…