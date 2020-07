Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a indemnat marti Azerbaidjanul si Armenia la retinere, dupa trei zile de confruntari frontaliere sangeroase intre cele doua foste republici sovietice, aflate de mai multe decenii in conflict, informeaza AFP. "Suntem profund ingrijorati de schimburile de focuri de la frontiera dintre Armenia…

- Moscova va riposta la sanctiunile "inamicale" anuntate de Londra impotriva a 49 de persoane si organizatii, dintre care 25 din Rusia, in cadrul unui nou mecanism pentru pedepsirea incalcarilor drepturilor omului, a anuntat marti Kremlinul, preluat de France Presse si Reuters, potrivit Agerpres."Nu…

- CHIȘINAU, 30 iun - Sputnik. Miercuri urmeaza sa se desfașoare o videoconferința cu participarea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, al Turciei - Recep Tayyip Erdogan și a liderului iranian, Hasan Rouhani. © Ruptly Incetarea focului și coridor de securitate: rezultatele negocierilor Putin - Erdogan…

- Potrivit Ministerului Apararii din Azerbaidjan, cu Armenia se poate vorbi doar „in limbajul fortei”, iar un eventual conflict intre cele doua tari va insemna „distrugerea completa a inamicului”.

