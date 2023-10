Un conflict de 80 de ani

De 80 de ani incoace, Israelul și grupurile armate palestiniene lupta violent in teritoriile ocupate din Cisiordania și, in special, in Fașia Gaza, guvernata de mișcarea radicala „Hamas” și ramura sa militara: Izz ad-Din al -Qassam. Dar aceasta este prima data cand confruntarea se transforma intr-un razboi deschis intre ambele parți. Diferența de putere militara sugereaza ca palestinienii vor suporta greul, ca de obicei. De ce a hotarat Hamas sa atace Israelul? Justificarile sunt cunoscute, Hamas spune ca viața oamenilor din Gaza este mizerabila și fara speranța. In Cisiordania guvernata de președintele…