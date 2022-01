Stiri pe aceeasi tema

- „Amintirea Paradisului”, spectacol de poezie dedicat memoriei poetului Cezar Ivanescu, va avea loc la sala Ia te uita! a Teatrului Național Craiova pe 17 decembrie, de la ora 18.00. In acest an, Cezar Ivanescu ar fi implinit 80 de ani, iar in țara au loc evenimente dedicate memoriei poetului. Intr-un…

- In editia “Raportului special” de la TV News Buzau de joi 09 decembrie 2021, Iulian Gavriluta i-a avut ca invitati pe cei din echipa ADER Buzau - Valentin Ceausu Prim Vicepresedinte si Marius Vlasceanu, presedinte ADER Buzau. Tema principala a fost aceea a Spitalului din Rm. Sarat si a crizei de medici,…

- Expozitie impresionanta dedicata regalitatii din Romania a fost deschisa intr-o comuna din Alba. Sute de obiecte unice si autentice, care au apartinut Casei Regale, au fost expuse la Ighiu: distinctii, monede, fotografii sau decoratii. La eveniment a part

- Actrita Adriana Trandafir este invitatul special al episodului de sambata din sitcomul „Oportunistii” de la Prima TV. CITEȘTE ȘI: STUDIU Randstad Workmonitor: 60% dintre romanii care vor alt job se simt subapreciați la locul de munca actual Ea se hotaraste, dupa 20 de ani de casnicie, sa isi oficieze…

- Dorli Blaga, fiica poetului și filosofului Lucian Blaga, a murit, la varsta de 91 de ani. Anunțul a fost facut public de realizatorul TV Dan Negru, pe pagina sa de Facebook.„A murit fiica lui Blaga, Dorli Blaga. Postarea de mai jos e degeaba de acum.Sun mahnit ca n-am reușit sa-mi conving colegii din…

- Mii de tone de carne, in special de pasare, de lapte si miere au fost exportate de la unitatile din Alba pe piata internationala in primele noua luni din 2021, in general in spatiul european, fiind, totodata, importate produse de origine animala inclusiv din tari africane, potrivit unui comunicat…

- Stavrophore Nazaria Nița was commemorated on Saturday, October 30, 2021, at Varatec Monastery, which she led as abbess between 1973-1995. This year marks the 20th anniversary of the nun’s blessed repose. The memorial service was officiated by Fr. Nicolae Axentioi, dean of Neamț. The…

- Un baiat de 15 ani din Sibiu a fost retinut de politisti, care il cerceteaza dupa ce ar fi comis cel putin cinci furturi din autoturisme, dintre care patru din taxiuri, adolescentul sustragand diverse sume de bani. Tanarul a fost retinut pentru 24 de ore de catre politistii Biroului de Investigatii…