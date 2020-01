Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile efectuate de Iran asupra unor tinte americane in Irak in noaptea de marti spre miercuri s-au soldat cu 80 de morti, anunta televiziunea publica iraniana, relateaza Reuters. Teheranul a anuntat ca a lansat atacuri contra unor baze americane in care se afla trupe americane, ca represalii fata…

- Televiziunea de stat din Iran a afirmat miercuri ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, incearca sa minimalizeze pagubele provocate de atacurile iraniene cu rachete asupra unor obiective americane din Irak. Iranul a lansat marti noaptea rachete asupra fortelor din Irak conduse de…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni, prin intermediul Twitter, ca nu va permite niciodata ca Iranul sa dezvolte arme nucleare, în contextul tensiunilor dintre Washington și Teheran, cauzate de asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani, scrie Mediafax.„Iranul…

- Premierul britanic Boris Johnson a convenit cu seful guvernului irakian, Adel Abdul Mahdi, intr-o discutie telefonica purtata luni, asupra necesitatii dezescaladarii tensiunilor in regiunea Orientului Mijlociu, transmite Reuters, citand un comunicat de presa difuzat de Downing Street. Convorbirea telefonica…

- Statele Unite vor riposta rapid, „poate intr-o maniera disproportionata”, daca Iranul loveste orice tinta sau persoana americana, a amenințat duminica, pe Twitter, presedintele Donald Trump. Amenințarile vin dupa ce parlamentul irakian a cerut trupelor americane sa paraseasca teritoriul sau, adaugand…

- Iranul a dat asigurari sambata ca Statele Unite i-au cerut "sa se razbune proportional", dupa asasinarea intr-un raid american la Bagdad a puternicului general iranian Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene in Orientul Mijlociu.

- Liderul siit Moqtada Sadr, unul cei mai influenți clerici din Irak, a dat vineri ordin combatantilor sai din Armata lui Mehdi sa "tina aproape", reactivand astfel o militie oficial destructurata in urma cu aproape un deceniu si care a semanat teroare in randurile soldatilor americani in Irak, informeaza…

- SUA si-au incheiat retragerea militara din nord-estul Siriei, mentinand un numar de circa 600 de militari in restul tarii dupa repozitionarea si reducerea efectivelor, a declarat ministrul apararii, Mark Esper, intr-un interviu acordat agentiei Reuters dupa summitul NATO de la Londra, potrivit AGERPRES.…