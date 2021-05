Un colosal fake news „Imunizarea nu este același lucru cu ințeparea cu un ser experimental, care „asigura” forme ușoare ale bolii și o rata mai redusa de infectare”, explica avocatul Gheorghe Piperea pe pagina sa de Facebook. „A pune semnul egal intre cele doua operațiuni nu numai ca este un colosal fake news prin omisiune, e și (mai ales) un eșec al logicii formale și al științei medicale, impus de propaganda. Dupa definiția din DEX, sensul medical al cuvantului „imunizare” este acela de proces prin care un organism devine nereceptiv la o boala microbiana, in urma unui tratament sau a faptului ca a avut in trecut… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

