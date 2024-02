Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu și-a ieșit din fire pe rețelele de socializare, dupa ce mai multe persoane i-au reproșat ca se face de ras cu aparițiile sale. Omul de afaceri și-a pierdut intreaga avere și locuiește in prezent la azil, iar prietenii sunt cei care il ajuta sa se descurce financiar.De curand, Irinel…

- Numarul de utilizatori activi ai retelelor de socializare a depasit pragul de cinci miliarde in 2023, reprezentand 62,3% din populatia lumii, potrivit unui raport anual publicat miercuri, citat de AFP. Numarul de utilizatori a crescut cu 5,6% intr-un an, in timp ce populatia lumii a crescut…

- Un șofer a facut un gest neobișnuit și a postat un anunț pe un grup de Facebook pe care se transmit informații privind traficul din București și Ilfov. Barbatul nu a precizat cum a reușit sa scoata mașina din șanț, dar a primit foarte multe aprecieri din parte colegilor de grup. „Cine il cunoaște, sa…

- Reprezentantii Fermei Dacilor, locația care a ars ca o torța, marti, unde și-au pierdut viața cel putin sapte oameni au transmis, miercuri seara, ca ferma "a fost un loc sigur". Aceștia au adaugat ca asteapta rezultatele anchetei pentru a primi raspunsuri.

- Primarul unei comune din Buzau avertizeaza populația printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook ca in localitate mișuna persoane care promit bransari la reteaua de gaze si cer bani in avans. Șarlatanii au ajuns in zona imediat ce a fost inaugurat un gazoduct ce va alimenta circa 4.000 de gospodarii,…

- OpenAI a aparut ca o entitate importanta in lumea tehnologiei, caștigand o popularitate imensa pentru progresele sale revoluționare in domeniul inteligenței artificiale dupa lansarea ChatGPT. Dar compania s-a confruntat recent cu o criza de conducere de profil inalt. Modul in care directorul general…

- O femeie de 33 de ani a fost injunghiata mortal de catre soțul sau, astazi, dupa-masa. Dupa ce și-a omorat soția, barbatul a facut poze la cadavru și a postat-o pe rețeaua de socializare Facebook. In aceasta dupa-masa, o femeie de 33 de ani a fost omorata de soțul sau, intr-o casa de pe strada Axente…

- Sute de familii au dat in judecata Big Tech pentru ca expun copii unor servicii daunatoare. Procesul impotriva rețelelor de socializare Facebook și Instagram (Meta), TikTok, Google și Snap Inc (Snapchat), este unul dintre cele mai mari procese din Silicon Valley, potrivit BBC.