Un clujean a trecut înot Colibița: Stop poluării, start mișcării Un instructor de inot clujean s-a hotarat sa traverseze inot șapte lacuri intr-o saptamana, de pe teritoriul Romaniei. Printre lacurile din proiect este inclus și lacul Colibița. Florin Tomos traversat lacul de acumulare Colibița din județul Bistrița-Nasaud, astfel facand parte dintr-un proiect care care promoveaza atracțiile turistice hidrografice din Romania, dar și sportul și mișcarea. Pe langa lacul Colibița, instructorul a traversat urmatoarele lacuri in intregime, in inot: Lacul Stanca Costesti, judetul Botosani (distanta: aprox. 45 km) Lacul Colibita, judetul Bistrita Nasaud (distanta:… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

