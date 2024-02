Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 23 – 25 februarie 2024, este organizat Targul de Dragobete in curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia. Expozanții vor oferi consumatorilor o gama variata de produse tradiționale, dar și produse locale diversificate…

- Social Elevii din Teleorman intra in vacanța februarie 15, 2024 12:06 Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii din Teleorman intra vineri in vacanța, dupa finalizarea cursurilor, urmand sa se intoarca la școala luni, 26 februarie. Tot in aceasta perioada, vacanța școlara…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de vant puternic pentru 18 județe din țara, valabila pana duminica dimineața.Potrivit ANM, sunt vizate, integral sau parțial, județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița,…

- Potrivit ONRC , in Romania, in primele 11 luni din 2023 au fost radiate peste 60.000 de firme , mai putine fata de perioada similara a anului 2022. Un numar de 60.013 de firme au fost radiate la nivel national, in primele 11 luni din 2023, cu 8,38% mai putine comparativ cu perioada similara a anului…

- Se circula in condiții de iarna pe mai multe drumuri din țara, marți, iar manevrele au fost suspendate in toate porturile de la Marea Neagra, anunța, Centrul Infotrafic.Pe DN 73 Mateiaș-Fundata, județul Argeș, circulația este restricționata pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, din…