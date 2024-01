Stiri pe aceeasi tema

- Un caine goldendoodle din Pittsburgh, Cecil, in varsta de sapte ani, a devorat bancnote in valoare de 4.000 de dolari, bani pe care perietenii lui umani, Clayton si Carrie Law, i-au scos de la banca pentru a plati lucrari la casa, scrie presa americana, potrivit News.ro.

- Un misterios donator bogat din Statele Unite a schimbat destinul mai multor organizații non-profit din Indianapolis, care au primit sume consistente din partea milionarului. Oferta venita prin intermediul unui avocat este la fel de incredibila ca povestea donatorului, spusa de executorul testamentului.

- Fondatorul Binance Changpeng „CZ” Zhao a depus o garanție de 175 de milioane de dolari, cu condiția sa se intoarca in SUA cu doua saptamani inainte de condamnare. Fondatorul Binance, Changpeng „CZ” Zhao, va plati o garanție de eliberare in valoare de 175 de milioane de dolari și va fi de acord sa se…

- La data de 11 octombrie, o femeie romana in varsta de 28 de ani, Iazmina Rostas, a fost reținuta in timp ce incerca sa comita un jaf bancar la o sucursala a First National Bank of Omaha (FNBO) din orașul Greeley, situat in statul Nebraska, Statele Unite ale Americii.Potrivit publicației locale GreeleyTribune…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a anuntat miercuri un nou ajutor militar din partea SUA pentru Ucraina, in valoare de 200 milioane de dolari, cu un accent deosebit pe apararea antiaeriana si artilerie, ceea ce creste sprijinul total al Washingtonului pentru Kiev la 43,9 miliarde de dolari,…