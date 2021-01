Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la unitatea medicala din București susțin ca barbatul de 81 de ani, care in acest moment este internat la ATI in stare grava, a avut suspiciune de COVID inca de la inceput, dar ca cele doua teste negative inițiale au putut semnifica o eroare.Cand Libertatea a publicat cazul barbatului de…

- CARANSEBEȘ – Conducerea municipalitații a trasat deja principalele direcții pentru proiectele care se vor derulate in urmatorii ani in municipiul de pe Timiș și Sebeș! Potrivit city managerului Florin Bogdea, de la rețeaua de gaz pana la spital nou sau centru de cercetare și inovare in domeniul invațamantului,…

- Specialisti in stiintele educatiei si testare educationala de la Universitatea din Bucuresti, implicati direct in realizarea cercetarii desfasurata la nivel global Marti, 8 decembrie 2020, specialistii in stiintele educatiei si testare educationala de la Universitatea din Bucuresti au prezentat, in…

- În pragul alegerilor parlamentare, Vlad Voiculescu și Oana Țoiu au vorbit, la interviurile HotNews.ro, despre cele 40 de angajamente ale USR PLUS pentru urmatorii 4 ani și despre planul partidului pentru urmatorul legislativ. Vlad Voiculescu a lamurit zvonurile legate de studiile sale, a vorbit…

- Dan-Ioan Manastireanu, fost medic ATI, medicina de urgența, unul dintre specialiștii care cunosc cel mai bine din Romania ce inseamna medicina de dezastru, care a fost pe fronturile din Somalia și Kosovo, este invitatul Adrianei Nedelea in emisiunea LA FIX. Vorbim cu profesorul universitar doctor Dan-Ioan…

- Premiul Goncourt – Alegerea Romaniei a fost castigat de Miguel Bonnefoy pentru romanul Heritage. Anuntul a fost facut de doamna Laurence Auer, Ambasadoarea Frantei in Romania, in cadrul unei conferințe de presa organizata de Institutul Francez din București la Biblioteca Naționala a Romaniei. Președinte…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 pe scara Richter a avut loc joi, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Mediafax.CITEȘTE ȘI: Testul care te ajuta sa iți dai seama daca suferi de o boala la plamani: Implica…

- PodcasturiMoldova, zguduita de un cutremur sever: La ce sa ne așteptam In cadrul emisiunii "Obiectiv", directorul Institutului de Geologie și Seismologie, Igor Nicoara, a declarat ca in prezent savanții nu pot stabili cu exactitate cand vor avea loc cutremurele de pamant. Activitatea specialiștilor…