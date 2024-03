Jamila nu a pus bucataria romaneasca pe harta gastronomiei insa face bani buni din rețetele sale proiectate in online. 1,8 milioane de urmaritori are romanca din impartașitul tehnici sale de gatit, pasiune pentru care a lasat munca pentru care s-a pregatit.Pe numele sau Geanina Avram Staicu, ajunga Jamila dupa alintul bunicii celui ce i-a devenit soț, de origine marocana, este de meserie inspector in relații internaționale. ”Ma gandeam ca o sa lucrez intr-o corporație și ca o sa am un program din acela de la 9 la 17 și aceasta va fi viața mea. Am absolvit Studii Europene și Relații Internaționale…