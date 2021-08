Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de vaccinare care funcționeaza in comuna Moșnița Noua se inchide. Totuși, exista promisiuni ca in localitate va fi deschis un nou centru de imunizare in toamna. Decizia de inchidere a centrului din Moșnița Noua a fost luata de Nucleul Județean de Vaccinare, potrivit subprefectului Ovidiu Draganescu.…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 446 vaccinuri: opt Moderna, șase AstraZeneca, 143 Johnson&Johnson și 289 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat trei vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a alte șaate vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei…

- Muzeul Veteranilor iși deschide porțile pe 24 iulie 2021, este un proiect ambițios și a fost amenajat in aer liber, pe generoasa suprafața a curții Centrului de Recuperare și Refacere pentru Veterani, de la Manastirea Dealu , un nou proiect al Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati…

- CNCAV a publicat vineri situația vaccinarii pe localitați. Astfel, comuna Dumbravița din județul Timiș are o rata de vaccinare de 47,19%, cea mai mare din țara. In top se afla si Girocul. Interesant este ca ambele localitati au avut probleme mari cu carantina si atunci locuitorii au ales sa se vaccineze…

- Incepand cu data de 1 iulie centrele de vaccinare impotriva COVID-19 din locațiile: ISHO TIMIȘOARA, ȘAG, Centrul ASTRA ZENECA din LUGOJ Sala de Sport ” Lavinia Miloșovici” iși vor inceta activitatea. Centrele de vaccinare ramase funcționale asigura in totalitate solicitarile de vaccinare ale populației…

- Centrul de vaccinare de pe strada Fragilor din municipiul Dej nu mai funcționeaza, acesta fiind ”comasat” cu cel de pe strada Regina Maria. La acest moment, pe platforma de vaccinare anti COVID-19 figureaza un singur centru de vaccinare in municipiul Dej: Centrul de Servicii Sociale de pe strada Regina…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.202 vaccinuri: 53 Moderna, 88 AstraZeneca, 281 Johnson&Johnson și 780 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat noua vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a de vaccinare s-a administrat 103 vaccinuri. De asemenea,…

- Ministrul a dezbatut mai multe probleme de interes cum ar fi activitatea Antibiotice Iași cat și sprijinirea medicilor de familie sa faca vaccinul COVID in cabinete. In incinta Centrului de vaccinare a+, dnei ministru i-au fost prezentate dotarile Centrului, saloanele de vaccinare și post-vaccinare,…