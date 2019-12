Stiri pe aceeasi tema

- Un labrador in varsta de sapte ani din Anglia a suferit doua operatii chirurgicale care i-au salvat viata dupa ce a inghitit 34 de decoratiuni din turta dulce legate cu panglici decorative care fusesera pregatite pentru bradul de Craciun, relateaza duminica Press Association. Proprietara cainelui, Rachael…

- Zeci de elevi ai Scolii Generale “Dimitrie Cantemir” din Baia Mare au invadat amfiteatrul si coridoarele institutiei pentru a fi partasi la Targul de Craciun, care s-a desfasurat astazi, 17 decembrie, intre orele 10.-00-12.00. Bucuria a fost maxima atat pentru “vanzatori”, cat si pentru “cumparatori”.…

- Aceștia coc de zor sute de figurine specifice sarbatorilor de Craciun și construiesc casuțe de turta dulce pe care le decoreaza cu maiestrie. Toate vor fi vandute saptamana viitoare la un targ special. In bucataria parohiei evanghelice din Sebes este forfota mare in aceste zile. Spiridusii Mosului muncesc…

- Ziarul Unirea Zeci de voluntari din Sebeș decoreaza casuțe de turta dulce pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer si cateva familii nevoiase Zeci de voluntari din Sebeș, Alba s-au transformat in patiseri pentru a aduce in prag de sarbatori o raza de soare in sufletele copiilor nevoiași. Coc de zor sute…

- Tânarul fundaș al celor de la CFR Cluj a fost luat la ochi de Dan Petrescu dupa jocul modest de la Sibiu, iar șansele lui sa continue în Gruia sunt destul de mici. „La acea faza s-a vazut lipsa de experiența a lui Pașcanu. El nu a jucat meciuri la seniori nici în Anglia…

- Un numar tot mai mare de victime ale sclaviei moderne din Marea Britanie sunt folosite de gruparile infractionale pentru inselatorii cu renovari sau reparatii de case, avertizeaza agentia britanica pentru protectia consumatorilor (NTS, National Trading Standards), relateaza marti Press Association,…