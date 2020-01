Un britanic a ramas fara BMW la intrarea in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Kirschen Leonard, corespondentul ziarelor „Daily Telegraph”, „Morning Post” si „Sunday Times”, a fost arestat in cadrul proceselor intentate Oficiilor de Informatii American si Britanic si condamnat la 25 de ani munca silnica pentru inalta tradare.

- Cantarețul britanic James Arthur va susține un concert la Arenele Romane din București pe 9 iulie 2020, iar biletele vor fi puse in vanzare miercuri, potrivit organizatorilor, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi norme ale UE se vor aplica in Romania! Ce categorie de romani va beneficia de plati…

- Evenimentul la care a fost invitat Klaus Iohannis este organizat cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la formarea NATO. In acest context, cei 29 de lideri euroatlantici se vor reuni la Londra, potrivit CaleaEuropeana.ro. Monarhul britanic va gazdui recepția la Palatul Buckingham, potrivit…

- „Europa continua sa cunoasca diversitate geografica in top 20 al hub-urilor de tehnologie cu cea mai rapida crestere. Iasi, un oras din Romania in care gigantul tech american Amazon si-a deschis birouri, se claseaza pe locul al doilea in topul comunitilor de tehnologie cu cea mai rapida crestere", se…

- Targul de Craciun din Sibiu, unul dintre cele mai frumoase din Romania, s-a deschis aseara in Piața Mare, in prezența a aproximativ 10.000 de oameni și printr-un concert susținut de Radu Nechifor și Monica Anghel, relateaza Ora de Sibiu. Anul acesta, Targul de Craciun din Sibiu, care se deschide cel…

- Volvo a anunțat in luna iulie un recall global de peste 500.000 de unitați din cauza unui risc de incendiu in compartimentul motor. Ca parte a acestui recall global, Volvo a anunțat in aceasta saptamana ca va rechema de pe piața din Romania 430 de unitați. Modelele afectate sunt S60, V60, V40, V40CC,…

- Mihai a plecat in Marea Britanie sa lucreze pentru o companie uriașa. A ajuns sa doarma in gari și in trenuri, dupa ce a ințeles pe propria piele cum este cu adevarat sistemul britanic. Acum se...

- Gratie unui proiect european orasul Recas din judetul Timis si localitatea Plandiste din Serbia beneficiaza de un nou sistem de iluminat super performant. Proiectul cu o valoare de aproape 1,4 milioane euro a durat 27 de luni. Noul sistem de iluminat cu leduri este nou atat in Europa cat si in Romania.…