- O fetița de doar opt luni s-a inecat in lacul din satul Razeni, raionul Ialoveni. Tragedia a avut loc la amiaza. Caruciorul in care se afla bebelușul era nesupravegheat sub un copac pe malul lacului și a fost impins in apa de catre fratele acesteia de doar doi ani.

- Viata costa tot mai scump in Moldova. Potrivit Biroului National de Statistica, luna trecuta au crescut prețurile pentru carburanti, materialele de constructie si pentru unele produse alimentare. Potrivit datelor, carburantii sunt mai scumpi cu 16 la suta in comparatie cu decembrie 2020. Incepand…

- Un copil in varsta de 5 ani a fost impușcat mortal de fratele sau, in varsta de 8 ani, luni, cu arma unui angajat al Ocolului Silvic. Evenimentul s-a produs la marginea unui paduri din apropierea localitații Madarași, județul Mureș, unde mai multe familii se aflau la picnic.

- Un batran a plecat din Dorohoi la Campia Turzii pentru a-și cauta fratele de care nu mai știa nimic de 6 ani. Batranul nu avea bani și telefon mobil, iar trei zile a umblat din sat in sat deși era obosit și nemancat. In final, el a fost internat intr-un spital și a fost ajutat de polițiști. Barbatul…