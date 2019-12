Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Stefan si bebelusul sau, in varsta de 3 saptamani au fost injunghiati de mai multe ori de iubitul sau si tatal copilului, un barbat de 27 de ani, cu care locuia in orasul Wallsend, North Tyneside, Marea Britanie. Barbatul a primit inchisoare pe viata, relateaza Mirror.

- Denis Beytula, un cetațean bulgar in varsta de 27 de ani, și-a ucis copilul in varsta de numai trei saptamani pe care il avea cu soția lui romanca, Andreea Ștefan.Barbatul l-a injunghiat pe micuț cu un cuțit de bucatarie, fiind suparat ca el beneficia de mai multa atenție din partea femeii, a notat…

- Lindsay de Feliz, o scriitoare britanica, a fost descoperita strangulata si ingropata intr-o padure de langa locuinta pe care o detinea in Republica Dominicana.Mai multe persoane, printre care sotul scriitoarei, dominicanul Danilo de Feliz, in varsta de 50 de ani, si fiul vitreg al acesteia, Dani Alberto…

- Cu o zi inainte de ceremonia decernarii Balonului de Aur, caștigatorul ar fi deja cunoscut. Daca ar fi sa ne luam dupa informațiile „scapate” pe net , Lionel Messi ar bifa cel de-al șaselea trofeu de acest gen, iar Cristiano Ronaldo nu s-ar afla nici pe podium! The Mirror scrie ca lista cu jucatorul…

- Barbatul care a ucis doua persoane vineri pe Podul Londrei se numea Usman Khan, avea 28 de ani si a fost detinut dupa ce a fost condamnat pentru terorism, a anuntat seful brigazii antiteroriste din Marea Britanie, Neil Basu, informeaza BBC.

- Independenta Scotiei este foarte aproape, a declarat premierul scotian Nicola Sturgeon in fata miilor de manifestanti adunati in Glasgow sambata, pentru a cere organizarea unui nou referendum in aceasta problema, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Alegerile legislative pe care le avem in 12…

- Andreea Ștefan, o romanca din București care s-a stabilit in Marea Britanie, a fost injunghiata de iubitul ei, dupa ce s-au certat in casa lor din Wallsend. Copilul cuplului, un baiețel de doar trei saptamani, a decedat in urma atacului. Dupa ce Andreea și micuțul Andrei au fost injunghiați de cel care…

- Femeia care și-a harțuit soțul obligandu-l sa faca curat in casa zilnic s-a hotarat sa vorbeasca dupa ce a ajuns la inchisoare. Valerie Neal a divorțat intre timp și susține doar ca a vrut puțin ajutor de la soțul ei la treburile casnice, in timp ce acesta era obsedat doar de body-building. Ea considera…