Stiri pe aceeasi tema

- GRAV… Un incident a avut loc in urma cu putine minute la fabrica Comcereal din municipiul Vaslui. Din primele informatii, se pare ca un barbat a cazut de la o inaltime de aproximativ 5 metri si s-a ranit grav. Conform cadrelor medicale de la SAJ, victima era constienta in momentul efectuarii apelului…

- Un barbat a murit astazi dupa ce a cazut de la mare inalțime, de pe o antena radio, in apropierea localitații Ianova, in județul Timiș. „In jurul orei 10:50, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in localitatea Ianova din județul Timiș, un barbat…

- Doua persoane au fost intepate cu un cutit de un barbat care se plimba cu o trotineta prin Capitala. Una dintre ele a avut nevoie de ingrijiri medicale. „La data de 17 august a.c., in jurul orei 21:25, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 1 au fost sesizati, prin…

- Un roman in varsta de 38 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul unui bloc din landul german Saxonia-Anhalt, informeaza Bild. Incidentul a avut loc marți, in jurul orei 8 seara. Barbatul a ieșit pe geamul unui apartament de la etajul 5 și s-a agațat de fațada cladiri. La un moment dat […] Articolul…

- RAMANE LA HUȘI… Punct final in epopeea transferului medicului Bogdan Popa, de la Spitalul Huși, la Spitalul Județean de Urgența Vaslui. Chirurgul va ramane manager la “Dimitre Castroian”, dupa ce actualii colegi s-au rugat practic de el sa nu-i paraseasca. Oficial, blocajul a fost pus in carca Comitetului…

- MISTER… Un incident grav s-a petrecut azi in Vama Albița! Șeful Vamii, Dan Arhire, a cazut de la inalțime, de pe o rampa destinata controlului de marfa pentru autocamioane. Caderea acestuia a fost una destul de grava, de la un metru și jumatate inalțime, echipajul medical care l-a preluat spunand ca…

- UPDATE: Transportata la Spitalul Județean de Urgența Vaslui a avut nevoie de ingrijiri suplimentare. Mai mult, din cauza ranilor suferite și care i-au pus viața in pericol, medicii vasluieni au decis trasferul la un spital de specialitate din Iași și au chemat, in ajutor, elicopterul SMURD. Martorii…

- Un tanar de 20 de ani care a disparut in urma cu doua luni a murit dupa ce a cazut intr-o mașina de tocat din fabrica de reciclare din Carolina de Sud unde lucra, spun legiștii. La inceputul lunii mai, Duncan Alexander Burrell-Gordon, 20 de ani, a fost dat disparut de familia lui. Ultima data […] Articolul…