- Un sofer din judetul Brasov a fost arestat pentru 30 de zile, vineri, fiind acuzat de tentativa de omor si ultraj, dupa ce a încercat sa loveasca un politist cu masina, apoi l-a scuipat, deoarece agentul a vrut sa îl opreasca în trafic.

- Pe imagini se vede cum un individ care se afla intr-o caruta se sicaneaza cu soferul unei dubite. La un moment dat, barbatul scoate o bata din caruta si se napusteste asupra masinii, sparge parbrizul si un geam lateral. Soferul iese speriat din autoturism si o rupe la fuga. Intreg scandalul s-a petrecut…

- Un barbat de 32 de ani din Alba Iulia este cercetat de polițiștii dupa ce a fost prins in timp ce conducea o mașina fara a avea permis de conducere. La data de 20 iunie , in jurul orei 03.45, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un barbat […]

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a fost huiduit de cateva persoane, dupa inaugurarea Consulatului Onorific al Estoniei, la Constanta. Oamenii aveau tricouri pe care scria ”fara penali” si afise cu mesajul ”Demisia”. Viorica Dancila si omologul sau eston, Juri Ratas, au ...

- Politistii lugojeni au continuat pe parcursul intregii zile audierile si cercetarile in dosarul deschis dupa ce un barbat a fost gasit mort pe fondul de vanatoare de la Visag. Oamenii legii au ridicat si dus la audieri doi barbati care s-ar fi aflat in masina cu victima. Surse apropiate anchetei sustin…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie aolj, un politist in varsta de 31 de ani din Cetate conducea marti seara un autoturism pe DN 56 A, in localitatea Moreni. La un moment dat, el a accidentat o femeie in varsta de 38 de ani, care a traversat drumul fara sa se asigure si prin loc…

- Cinci mașini au fost implicate intr-un accident rutier produs sambata la amiaza la intrarea in Dej dinspre Gherla. Accidentul s-a produs in jurul orei 12 pe strada 1 Mai, in apropiere de benzinaria Lukoil, inainte de gara CFR. Din verificarile polițiștilor a rezultat ca șoferul unui autocar, care tracta…

- Soferul unei autoutilitare a murit, sambata dimineata, dupa ce a pierdut controlul volanului si a lovit glisiera mediana pe autostrada A1 Sibiu-Deva, sensul de mers catre Deva. Traficul este oprit pe sensul de mers Sibiu catre Deva si este deviat pe DN1.