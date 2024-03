Autoturism proiectat în albia unui râu după impactul cu altă mașină Polițiștii Formațiunii Rutiere Vișeu de Sus au intervenit joi la un accident de circulație produs in comuna Repedea. In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate, polițiștii au constatat faptul ca un barbat in varsta de 41 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a intrat in coliziune cu un alt autoturism, […] Articolul Autoturism proiectat in albia unui rau dupa impactul cu alta mașina apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol si foto: someseanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mașina de poliție a fost avariata in timp ce se afla in misiune. Incidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 19.00, la intersecția drumului național 29 cu drumul care duce din Plopeni spre Aeroportul "Ștefan cel Mare". Mașina de poliție marca Dacia Logan care aparține Serviciului ...

- ACCIDENT la Vințu de Jos: Un biciclist ranit dupa impactul cu o mașina. Trafic ingreunat ACCIDENT la Vințu de Jos: Un biciclist ranit dupa impactul cu o mașina. Trafic ingreunat Un accident rutier a avut loc miercuri dupa-masa la Vințu de Jos. Un biciclist a fost ranit dupa impactul cu o mașina. Citește…

- Un barbat aflat la volanul unui autoturism a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor și, in timp ce fugea de autoritați, a parasit partea carosabila, ajungand cu mașina in albia unui rau. „Pe 12 ianuarie, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Onești au depistat pe DN 11, in localitatea Oituz, un…

- Un accident grav s-a produs, luni de dimineața, pe Drumul Național 71, pe raza comunei Ulmi. Dupa impactul dintre un autoturism și un ansamblu de vehicule, o persoana a ramas incarcerata. Este vorba despre șoferița autoturismului, o femeie de 54 de ani, din Racari. „La fața locului a fost identificata…

- O femeie, de 79 de ani, din Suceava, a fost lovita de o mașina, pe trecerea de pietoni. Impactul a fost surprins de o camera de supraveghere din zona, informeaza Știrile ProTV. In inregistrare se vede cum batrana se grabește sa treaca strada, iar in cateva clipe semaforul arata culoarea roșie pentru…

- Polițiștii Biroului Rutier Bistrița au intervenit luni la amiaza la un accident produs la intersecția strazilor Imparatul Traian cu strada Iosif Vulcan. Din primele date, un autoturism condus de un barbat de 69 de ani din Bistrița a surprins și accidentat un minor care se deplasa in calitate de pieton.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați, joi dimineața, sa intervina la un accident rutier petrecut in localitatea Rascruci. O tanara a fost ranita dupa ce mașina in care se afla a incercat sa evite un autocar. Conform ISU Cluj, in accident au fost implicate un autoturism…

- Departamentul de Poliție din Miami Gardens, statul american Florida, a lansat o inregistrare video ca un accident in care au fost implicate mașina lui Luis Andrew James, 36 de ani, și vehiculul cu care patrula ofițer. James, care era beat, a fost reținut. Doua persoane din mașina acestuia au fost ranite,…