- Un modul american a aselenizat mai aproape de polul sudic al Lunii decat orice alta nava. Este o premiera fiind și prima misiune privata care reușește o aselenizare. La misiune a participat și NASA. Scopul final este realizarea unei baze pe Luna. Odysseus a aterizat cel mai aproape de polul sudic…

- Doi tineri au dat spargerea intr-o farmacie din localitatea Liebling , din Timiș , și au furat o suma mare de bani și un laptop, a transmis, joi, Poliția Timiș. Polițiștii au fost sesizați la inceputul acestei saptamani de angajata unei farmacii ca in localitatea Liebling doua persoane necunoscute…

- La 19 februarie, in localitatea Boldurești din raionul Nisporeni, un copil de 14 ani a fost tamponat mortal de o mașina, iar șoferul a fugit de la fața locului, lasind minorul acolo. Oamenii legii au fost ridicați imediat pe alarma și in tot acest timp au intreprins o serie de masuri speciale de investigație…

- Cafea in mijlocul unui munte de sare! Romanii, dar și mulți straini, vin sa serveasca o cafea mai puțin obișnuita. Chiar daca licoarea poate are același gust ca peste tot, peisajul in care este servita face insa diferența, deoarece ”cafeneaua” se afla la zeci de metri sub pamant. O experiența relaxanta…

- Premierul ungar Viktor Orban și-a facut prima apariție de cand președintele țarii a demisionat. Orban se confrunta cu presiuni tot mai mari din diverse direcții, din cauza poziției sale conflictuale pe scena internaționala care provoaca o frustrare tot mai mare in randul aliaților sai din Uniunea Europeana…

- Doi soți veniți din Cipru, unde muncesc, pentru a-și inmormanta socrul, au fost puși intr-o situație mai puțin obișnuita. Oamenii au fost aspru mustrați de preotul din localitate, pe motiv ca mortul nu a prea dat pe la biserica in timpul vieții sale, Vremea noua .“Cu o zi inainte de inmormantare, ne-a…

- Capitala Romaniei a fost invadata de plosnite! Oamenii cer disperați ajutorul firmelor de dezinsecție. Ploșnițele au aparut pana și in caminele studențești. Deocamdata, in lipsa unei reactii de la Primaria Capitalei, unica rezolvare ar fi contractarea unei firme de dezinsectie. Ploșnițe in caminele…