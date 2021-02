Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani, din Capitala, a fost reținut de oamenii legii pentru comiterea unui furt dintr-un apartament de pe strada Tineretului.Potrivit politiei, suspectul s-a dovedit a fi chiar fiul proprietarei locuintei unde a avut loc furtul.

- Un barbat, in varsta de 31 de ani, și-a injunghiat consateanul in urma unui conflict. Potrivit poliției, incidentul s-a produs in jurul orelor 20:00-21:30, in timp ce victima se afla in ospeție.

- Un barbat de 38 de ani, locuitor al capitalei, risca pana la doi ani de inchisoare pentru alerta falsa cu bomba. Acesta isi recunoaste vina si spune ca era beat cand a facut apelul la 112, transmite IPN.

- Au intervenit la documentarea unui conflict intre concubine, un barbat in varsta de 37 ani și o tanara in varsta de 29 de ani, dar au depistat și droguri. Incidentul a avut loc intr-un apartament din sectorul Rașcani a capitalei.

- Un barbat din Ceadir-Lunga a fost retinut de ofiterii Directiei generale teritoriale Sud a CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de trafic de influenta. Acesta ar fi pretins de la un barbat 800 de euro pentru a-l ajuta sa-si perfecteze permisul de conducere, la categoriile B si C.

- Trei minori cu varstele cuprinse intre 14 și 17 ani și un tanar de 18 ani, toți locuitori a capitalei au fost reținuți pentru comiterea unui jaf stradal. Cazul a avut loc la inceputul lunii septembrie, un barbat in varsta de 41 ani, in timp ce se afla pe bulevardul Cuza Voda, a fost agresat și i s-a…

- Un barbat de 33 de ani, locuitor al raionului Ialoveni, a fost reținut de oamenii legii pentru comiterea a mai multor furturi. Individul a patruns in doua case aflate in construcție de unde a sustras mai multe instrumente.