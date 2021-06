Stiri pe aceeasi tema

- Un pescar de homari din Massachusetts a fost inghițit de o balena cu cocoașa, inainte de a fi aruncat inapoi in ocean , viu și capabil sa relateze incredibila intamplare. „Salut pe toata lumea, vreau doar sa clarific ce mi s-a intamplat astazi”, a scris pe rețelele de socializare pescarul Michael Packard,…

- Un roman in varsta de 46 de ani a vandut in strainatate mașini care nu existau. O metoda diferita de a strange aproape 800.000 de euro. Intr-un final, a fost identificat și prins de catre oamenii legii la Oradea. Noua metoda de a face bani Inițial, Cornel Mihele a fost cautat de catre autoritațile germane…

- Un tramvai aflat la capat de linie a luat foc in mers, la Craiova, din cauza unui trasnet. Potrivit primelor informatii, niciun calator nu se afla in interior in momentul izbucnirii incendiului, iar vatmanul a reusit sa se salveze. Incidentul a avut loc, joi, in zona Marlorex din municipiul Craiova.,…