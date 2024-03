Islam Kalilov a uimit o lume intreaga cu curajul sau, reușind sa salveze in jur de 100 de oameni din masacrul care a avut loc vineri la Crocus City Hall din Moscova. Adolescentul in varsta de 15 ani lucreaza part time la sala de spectacole unde atacatorii au declanșat iadul, vineri seara, omorand cel puțin 137 de persoane. In momentul cand au inceput sa traga, Islam a vazut un grup mare de oameni alergand, doar ca intr-o direcție greșita. El le-a deschis ușile și i-a convins sa il urmeze spre exterior pe o cale sigura. Citește și: Cine a fost de fapt in spatele masacrului de la Moscova? ”Mi-am…