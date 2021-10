Un bărbat, disperat că nu merge Facebook, a sunat la 112 Un barbat din Caraș Severin care nu știa ca aplicațiile Facebook, WhatsApp și Instagram picasera in toata lumea, a sunat disperat la 112 spunand ca nu iși poate apela soția prin rețeaua de socializare. Dispecerul i-a explicat ca la numarul unic de urgența se suna doar in cazul unor urgențe. Totuși barbatul nu a fost […] The post Un barbat, disperat ca nu merge Facebook, a sunat la 112 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Retelele sociale Instagram, Facebook si WhatsApp au picat luni in toata lumea, dupa ce mai multe ore au funcționat cu greutate. Intreruperea a fost de aproximativ 7 ore, una dintre cele mai lungi inregistrate pana acum. Compania Facebook a anunțat defecțiunea tehnica pe Twitter. Experti in securitate…

- Facebook (inclusiv aplicația Messenger), Whatsapp și Instagram nu au funcționeaza in Romania, luni seara, de la ora 18.45. Cele trei aplicații aparțin Facebook. Se pare insa ca defecțiunile s-au inregistrat și in alte țari, conform internauților care au intrat pe Twitter pentru a se convinge ca și alții…

- Dupa episodul Superman, in care ne-a aratat cum știe “sa zboare”, premierul Florin Cițu mai face o gluma pe Instagram și posteaza un personaj din desene animate, suparat pentru ca cei din jurul sau mint. „The face you give someone when you know they’re lying, but you just want to see how far they will…

- Deputatul PNL Gigel Știrbu i-a dedicat, miercuri seara, pe contul de Facebook, ministrului remaniat al justiției Stelian Ion un desen pe care il considera sugestiv. Ca și alți colegi ai sai liberali, Gigel Știrbu il acuza pe Stelian Ion de șantaj la adresa premierului Florin Cițu. “Asta ar trebui sa…

- Facebook has banned the Taliban and any content that promotes it from the main Facebook platform, Instagram and WhatsApp. The social media giant said on Tuesday that it considers the Afghan group, which has used social media platforms to project its messages for years, to be a terrorist organization,…

- Noaptea care a trecut a fost cea mai calda din istoria masuratorilor meteorologice. La Oravița termometrele au aratat +28,9 C. Marți, maximele vor ajunge la +40 C in țara, dar vremea se va raci in zilele urmatoare. Oravița este un oraș cu 15.000 de locuitori din județul Caraș Severin și, pentru ca se…

- Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu il ataca dur, miercuri, intr-o postare pe Facebook, pe Florin Cițu in scandalul legat de documentul cu antetul Guvernului, transmis și semnat de o consiliera de stat, cu indicații catre liderii PNL pentru susținerea premierului la șefia partidului. “De ce nu vine…

- Este vroba despre o copila de care se zbate și plange in timp ce se afla in brațele unui barbat. Imaginile au fost surprinse duminica seara intr-un autobuz din Braila. Un calator a filmat și a sunat in același timp la 112, anunțand o posibila rapire. Barbatul a postat pe facebook filmarea, iar aceasa…