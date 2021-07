Stiri pe aceeasi tema

- Doi soferi s-au sicanat reciproc in trafic, intre Brasov si Bran. La un moment dat, unul dintre ei a scos un pistol, iar celalalt a sunat la Politie. Amandoi dau acum declaratii despre intamplare

- Mai multe filtre de politie au fost organizate vineri, 2 iulie, pe drumul dintre municipiul Brasov si comuna Bran, dupa ce la numarul de urgenta 112 a fost primit un apel privind o sicanare in trafic, in care ar fi fost folosita si o arma, scrie Agerpres . Conform Inspectoratului de Politie Judetean…

- Mai multe filtre de politie au fost organizate, vineri, intre Brasov si Bran, dupa ce la numarul de urgenta 112 a fost primit un apel privind o sicanare in trafic, in care ar fi fost implicata si o arma care s-a dovedit a fi falsa.

- Un tanar a fost reținut, vineri, dupa ce, la inceputul saptamanii, a batut un șofer in trafic, acesta fiind transportat de urgența la spital. Poliția Capitalei a anunțat ca barbatul, de 24 de ani, este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii…

- Un sofer de 20 de ani din Sibiu a fost amendat cu 3.190 lei si i s-a suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioada de 180 zile, dupa ce nu a oprit la semnalele politistilor si si-a continuat drumul prin oras incalcand mai multe reguli de circulatie.

- Poliția din Sibiu a intervenit miercuri seara la un magazin dupa ce un barbat a amenințat cu cuțitul un agent de paza care i-a cerut sa poarte masca in interior, informeaza Turnul Sfatului.

- Un client Bolt ar fi fost dat jos din mașina de șofer, sub amenințarea unui pistol. ”Un incident deosebit de grav a avut loc azi-noapte la Cluj-Napoca. Capturile de ecran care circula pe grupurile de Whatsapp sunt graitoare… Poate se autosesizeaza Poliția Romana. NU știm daca clientul amenințat…

- Un tanar de 23 ani din Galati a fost retinut, luni, de politisti, dupa ce a lovit cu piciorul in fata un barbat de 81 ani, in urma unei tamponari, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati, informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, in urma unei tamponari intre doua autoturisme…