Caz ȘOCANT in Alba: Un barbat din Ocna Mureș, in arest pentru 30 de zile, dupa ce și-a violat și agresat in mod repetat, fiica vitrega

Un barbat din Ocna Mureș a fost arestat preveniv pentru 30 de zile dupa ce, in decursul a trei ani, și-a violat și agresat, in mod repetat, fiica vitrega, in varsta de 13 ani. Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud a dispus, la data de 21.09.2023, punerea in mișcare a acțiunii…